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Китай, вероятно, совершил преступления против человечества в Синьцзяне, - ООН

1 сентября, 2022 четверг
03:36
Мир

Своевольное и дискриминационное задержание Китаем уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны может преступить против человечности, заявила глава ООН по правам человека Мишель Бачелет

Об этом сообщает Reuters.

Мишель Бачелет, подвергшаяся критике со стороны некоторых дипломатов и правозащитных групп за слишком мягкое отношение к Китаю, обнародовала отчет за несколько минут до завершения своего четырехлетнего срока полномочий в среду. В мае она посетила Китай.

В расширенном отчете говорится, что "в Синьцзяне были совершены серьезные нарушения прав человека в контексте применения правительством стратегий борьбы с терроризмом и экстремизмом".

"Степень произвольного и дискриминационного задержания членов уйгурской и других преимущественно мусульманских групп... может составлять международные преступления, в том числе преступления против человечности", – говорится в отчете ООН.

Она рекомендовала правительству Китая принять неотложные меры для освобождения всех содержащихся в учебных центрах, тюрьмах или местах заключения.

"Существуют достоверные признаки нарушений репродуктивных прав из-за принудительного применения политики планирования семьи с 2017 года", - говорится в отчете.

Она добавила, что отсутствие правительственных данных "затрудняет сделать выводы о полном объеме текущего применения этой политики и связанных с ней нарушениях репродуктивных прав".

Правозащитные группы обвиняют Пекин в злоупотреблениях уйгурами, преимущественно мусульманского этнического меньшинства, насчитывающего около 10 миллионов человек в западном регионе Синьцзян, включая массовое использование принудительного труда в лагерях для интернированных. США обвинили Китай в геноциде

Китай решительно отрицает обвинения.

Выступая в преддверии публикации отчета, посол Китая при ООН в Нью-Йорке Чжан Цзюнь сказал, что Пекин неоднократно высказывал возражения. Он сказал, что глава ООН по правам человека не должен вмешиваться во внутренние дела Китая.

"Мы все очень хорошо знаем, что так называемая проблема Синьцзяна является полностью сфабрикованной ложью по политическим мотивам, и ее целью является взорвать стабильность Китая и воспрепятствовать развитию Китая", - сказал Чжан журналистам в среду.

"Мы не думаем, что это принесет кому-то пользу, это просто подрывает сотрудничество между ООН и государством-членом", – сказал он.

  • Напомним, в прошлом году парня, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине

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