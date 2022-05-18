Китай вдвое сократил технологический экспорт в РФ
Пекин остается осторожным по поводу нарушений санкционных ограничений, поэтому в марте китайский экспорт технологий в РФ сократился вдвое
Об этом сообщила министр торговли США Джина Раймондо, пишетWashington Post .
Пекин в марте вдвое сократил поставки технологических товаров в Россию по сравнению с февральскими показателями, отметила она. По мнению Раймондо, это свидетельствует об осторожности Китая против антироссийских санкций.
Так, поставки ноутбуков из Китая в РФ в марте сократились на 40% по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов упал на две трети, сообщило министерство торговли США со ссылкой на данные о торговле Китая.
Кроме того, объемы экспорта китайского телекомоборудования просели на 98%, добавила Раймондо.
Компании по всему миру должны соблюдать санкции США против России, если они используют в своем производственном процессе американское оборудование или программное обеспечение для микросхем (полупроводников). При этом большинство технологических производств в мире так или иначе используют американское оборудование или ПО.
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