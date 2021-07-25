Китай в Украине интересует земля и пути доставки, а руководить всем будет Россия. Предупреждение от профессора Зубова

Об этом он рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.



Как отметил профессор, если Киев будет придерживаться ложных геополитических ориентиров, Китай сначала применит в отношении Украины инструменты "мягкой колонизации", а затем позаботится о том, чтобы вывести ее из орбиты Запада.



"Эти инструменты известны. Они применяются в Африке очень активно и на переднем Востоке (в Западной Азии, - ред.). Это скупка транспортных систем - железных дорог, портов, аэродромов. Это скупка хорошей, плодородной украинской земли. Украина, слава Богу, ею не обделена", - отметил Зубов.



Как следствие, "Украина, как и Беларусь, не сможет быть свободной в своих отношениях с миром. А для Украины отношения с Западом - это очень важно... То есть Украина должна будет заткнуться, молчать", - подчеркнул Андрей Зубов.



В таком случае, "экономически Китай полностью подчинит себе и Беларусь, и Украину, и Россию, по возможности, а политически позволит России быть хозяином той же Беларуси и той же Украины".



"С украинской независимостью и с украинским путем на Запад надо будет навсегда распрощаться", - уверен Зубов.