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Китай в ответ на сброс в океан очищенной радиоактивной воды с Фукусимы приостановил импорт морепродуктов из Японии

24 августа, 2023 четверг
19:42
Мир морепродукты

Китай в четверг, 24 августа, приостановил импорт всех японских морепродуктов: это произошло в ответ на сброс Японией в океан очищенной радиоактивной воды с Фукусимы

Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что правительство Японии "проигнорировало серьезные сомнения и возражения международного сообщества" и в одностороннем порядке начало сброс "ядерно загрязненной воды" с АЭС Фукусима. В ответ таможенная служба Китая решила прекратить импорт японских морепродуктов.

"Согласно соответствующим положениям законов и нормативных актов Китая, а также соответствующим положениям Соглашения Всемирной торговой организации о применении санитарных и фитосанитарных мер, Главное таможенное управление решило принять чрезвычайные меры по водным продуктам происхождением из Японии и приостановить их импорт (включая съедобных водных животных) происхождением из Японии с 24 августа 2023 года (включительно)", - говорится в сообщении.

Кроме того, китайские таможенники продолжат мониторинг ситуации, чтобы корректировать регуляторные меры, которые помогут предотвратить риски для здоровья населения и обеспечат безопасность пищевых продуктов.

Что предшествовало

Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ, в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии дало компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось, что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

17 августа международная хакерская группа Anonymous начала кибератаки на группы, связанные с ядерной энергетикой в Японии, в знак протеста против запланированного сброса в море очищенной радиоактивной воды из разрушенной атомной электростанции Фукусима.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

Китай
Япония
Экономика
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