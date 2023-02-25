Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Политолог дал комментарий по пункту о санкциях в "мирном плане" Китая.

"Китай под этими санкциями подразумевает санкции в отношении себя, потому что сам Китай находится под санкциями в части соблюдения прав человека в Уйгуристане, в части санкций о соблюдении прав человека и ситуации по Гонконгу, в экономических расследованиях о неблагополучной конкуренции, также Китай находится в санкционных списках по обходу санкций в поддержке Северной Кореи. То есть Китай на себе чувствует, что такое санкционные механизмы и считает, что санкции – это оружие Запада против коллективного Юга, в частности Китая", - пояснил политолог.

Виталий Кулик добавил, что поскольку санкции бьют по китайской экономике, они хотят последовательно убрать этот механизм вообще.

"Китай не только в документе с 12 пунктами "мирного плана" говорит о смысле снятия санкций как инструмента политического влияния, а они об этом говорили и в глобальной инициативе безопасности, и на конференции в Мюнхене, то есть на многих площадках, где Китай последовательно в течение последних пяти лет отмечает, что санкции не могут быть продолжением глобальной политики, что это несправедливый инструмент влияния на оппонента. Поэтому тема санкций просто перекочевала с официальной идеологической риторики Пекина в этот "мирный план" в отношении Украины", - подытожил Кулик.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины

25 февраля президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.



