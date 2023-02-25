Китай в "мирном плане" говорит о снятии санкций, потому что сам находится под санкциями, - политолог Кулик
Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, отметил, что Китай считает, что санкции – оружие Запада против коллективного Юга, в частности Китая
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Политолог дал комментарий по пункту о санкциях в "мирном плане" Китая.
"Китай под этими санкциями подразумевает санкции в отношении себя, потому что сам Китай находится под санкциями в части соблюдения прав человека в Уйгуристане, в части санкций о соблюдении прав человека и ситуации по Гонконгу, в экономических расследованиях о неблагополучной конкуренции, также Китай находится в санкционных списках по обходу санкций в поддержке Северной Кореи. То есть Китай на себе чувствует, что такое санкционные механизмы и считает, что санкции – это оружие Запада против коллективного Юга, в частности Китая", - пояснил политолог.
Виталий Кулик добавил, что поскольку санкции бьют по китайской экономике, они хотят последовательно убрать этот механизм вообще.
"Китай не только в документе с 12 пунктами "мирного плана" говорит о смысле снятия санкций как инструмента политического влияния, а они об этом говорили и в глобальной инициативе безопасности, и на конференции в Мюнхене, то есть на многих площадках, где Китай последовательно в течение последних пяти лет отмечает, что санкции не могут быть продолжением глобальной политики, что это несправедливый инструмент влияния на оппонента. Поэтому тема санкций просто перекочевала с официальной идеологической риторики Пекина в этот "мирный план" в отношении Украины", - подытожил Кулик.
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