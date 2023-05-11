Об этом Боррель заявил в ходе дискуссии в рамках Европейского саммита по безопасности и обороне, пишет Укринформ.

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что Китай является для ЕС в то же время важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.

"Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощность в соответствии с международным правом", - отметил Боррель.

Подчеркивая важную роль Китая в мире, он подчеркнул: хотя Пекин оказывает большое влияние на Москву и может помочь остановить агрессию, тот уже упустил возможность играть роль посредника, потому что его "нейтральность" имела скорее пророссийскую направленность.

"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военную помощь. Мы должны быть внимательны, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (в России – ред.) .) происходит", – считает Боррель.