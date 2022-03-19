Китай уже активизировался, – политолог-международник
Дмитрий Шеренговский убежден, что "Китай уже определяет точки, оставаться ли на стороне россии, оставаться нейтральным или вообще синхронизироваться с Западом". Об этом политолог-международник сказал в эфире Espreso.TV.
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Шеренговский подчеркнул: "С начала войны Китай молчал, только со временем они начали призывать к примирению. Только в эти дни мы начали фактически получать такие сообщения от Политбюро, что затягивание этой войны может создавать проблемы для Китая. Поэтому Китаю необходимо также думать, как это все остановить. Конечно, он не будет этого делать прямо и будет оставаться максимально нейтральным".
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