Об этом сообщает The Reuters.



Аналитики прогнозируют, что китайский морской импорт российской нефти подскочит до рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае.



Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 800 000 баррелей в сутки.

Напомним, эксгосполномоченная Антимонопольного комитета Украины и юрист Агия Загребельская считает, что союзники Путина, во главе с Китаем, пытаются спасти Россию от поражения в войне против Украины.