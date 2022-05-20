Китай увеличивает закупки дешевой российской нефти, - Reuters
Китай тихо наращивает закупки нефти из России по выгодным ценам, заполняя оставшийся вакуум западными покупателями, которые отказываются от бизнеса с Россией
Об этом сообщает The Reuters.
Аналитики прогнозируют, что китайский морской импорт российской нефти подскочит до рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае.
Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 800 000 баррелей в сутки.
- Напомним, эксгосполномоченная Антимонопольного комитета Украины и юрист Агия Загребельская считает, что союзники Путина, во главе с Китаем, пытаются спасти Россию от поражения в войне против Украины.
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