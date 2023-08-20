Китай увеличил производство чистой электроэнергии на 11,5%
Китай увеличил установленную мощность по производству чистой электроэнергии из возобновляемых источников на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, до 2,74 млрд кВт
Об этом сообщает Xinhua.
Согласно данным Национального энергетического управления (NEA), новая установленная мощность солнечной энергетики выросла на 42,9% в годовом исчислении до 490 млн кВт, тогда как мощность ветровой энергетики составила около 390 млн кВт, что составляет годовой прирост на 14,3%.
"По данным NEA, установленная мощность производства электроэнергии в стране составила около 2,74 млрд кВт, увеличившись на 11,5% в годовом исчислении. В течение многих лет Китай увеличивает инвестиции в возобновляемую энергетику в рамках своего стремления к "зеленому" развитию", – говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется, что в 2023 году общий объем инвестиций крупнейших энергетических компаний Китая в солнечную энергетику вырос на 108,7% в годовом исчислении до 161,2 млрд юаней (22,39 млрд долларов).
- 7 августа сообщалось, что китайский экспорт, вероятно, испытал еще больший спад в июле из-за того, что производители второй по величине экономики мира боролись за покупателей на рынках.
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