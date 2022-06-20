Об этом сообщает Reuters .

По данным китайской таможни, импорт российской нефти с начала года вырос на 55%, а в мае увеличился на четверть по сравнению с апрелем и достиг рекордного уровня. Благодаря этому Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай и опередила Саудовскую Аравию.

По итогам мая импорт российской нефти в КНР составил почти 8,42 млн. тонн или 1,98 млн. баррелей в сутки. Саудовская Аравия поставляет 7,82 млн. тонн или 1,84 млн. баррелей в сутки.

Главной причиной роста объемов поставки нефти из России стали большие скидки на нефть. В частности, с дисконтом топливо покупают китайские государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil.

13 июня стало известно, что за сто дней полномасштабной войны в Украине Россия получила от продажи нефти , газа и угля $98 млрд.

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