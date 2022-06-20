Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня
В 2022 году Китай увеличил объемы импорта российской нефти на 55% и закупает сырье по учетным ценам
Об этом сообщает Reuters .
По данным китайской таможни, импорт российской нефти с начала года вырос на 55%, а в мае увеличился на четверть по сравнению с апрелем и достиг рекордного уровня. Благодаря этому Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай и опередила Саудовскую Аравию.
По итогам мая импорт российской нефти в КНР составил почти 8,42 млн. тонн или 1,98 млн. баррелей в сутки. Саудовская Аравия поставляет 7,82 млн. тонн или 1,84 млн. баррелей в сутки.
Главной причиной роста объемов поставки нефти из России стали большие скидки на нефть. В частности, с дисконтом топливо покупают китайские государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil.
- 13 июня стало известно, что за сто дней полномасштабной войны в Украине Россия получила от продажи нефти , газа и угля $98 млрд.
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