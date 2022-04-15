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Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань

15 апреля, 2022 пятница
21:12
Мир США Китай

Пекин ответил на посещение острова американской делегацией и заявил о проведении комплексных военных учений на воде и воздухе

Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНР, которое обнародовал в пятницу, 15 апреля, старший полковник У Цянь, представитель министерства национальной обороны Китая.

"Недавно члены Конгресса США посетили Тайвань, несмотря на решительную оппозицию Китая, - говорится в документе. - Это намеренное провокационное действие американской стороны серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положение трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывает политическую основу и усиливает напряжение через Тайваньский пролив". .

Полковник Ву отметил, что США "крайне лицемерно" обязывались не поддерживать "независимость Тайваня", а теперь посылают серьезный сигнал сепаратистским силам "независимость Тайваня". Китай решительно выступает против этого.

Ву подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, и тайваньский вопрос не нуждается в внешнем вмешательстве.

Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществляло сводное патрулирование, проверку боеготовности и целенаправленные учения в водах и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. "Это необходимые действия, предпринятые в свете текущей ситуации с безопасностью в Тайванском проливе и необходимости защиты национального суверенитета Китая".

"Китайская НОАК находилась в полной боевой готовности и будет принимать все необходимые меры, чтобы решительно воспрепятствовать вмешательству внешних сил и сорвать сепаратистские попытки "независимости Тайваня", а также защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в заявлениях.
 

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