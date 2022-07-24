Китай успешно запустил второй модуль своей космической станции, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

В прямом эфире государственной телерадиокомпании CCTV показали, как 23-тонный лабораторный модуль Wentian ("Поиск небес") стартовал с мощнейшей китайской ракеты Long March 5B с космического стартового центра Вэньчан на южном острове Хайнань.

Сотрудники космического агентства, наблюдавшие в прямом эфире за ходом запуска из диспетчерской, аплодировали, когда Wentian отделился от ракеты примерно через 10 минут после запуска.

Лабораторный модуль Wentian длиной 17,9 метра станет местом, где астронавты смогут проводить научные эксперименты.

Wentian имеет шлюзовую кабину. Она будет главной точкой выхода-входа для внекорабельных мероприятий, когда станция будет завершена.

В модуле также временно могут жить астронавты во время ротации экипажа на станции. Орбитальная станция рассчитана на длительное проживание только трех астронавтов.

Ожидается, что третий, и последний, модуль станции Mengtian ("Мечты о небесах") запустят в октябре. Он, как и Wentian, должен состыковаться с первым модулем Tianhe, образуя Т-образную структуру.

Завершение строительства посвятят 10-й годовщине пребывания Си Цзиньпина в должности лидера правящей Коммунистической партии Китая.

23 июля компания-разработчик SpaceX сообщила , что вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink. Это уже 53-й запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в этом месяце. 24 июля ожидается еще один.

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