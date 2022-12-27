Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофень-11 04"

Об этом информируют на сайте Синьхуа .

"Китай во вторник успешно запустил и вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения "Гаофень-1104", - говорится в сообщении.

В 15:37 по пекинскому времени из космодрома Тайюань на севере Китая состоялся запуск спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4Б".

Этот космический аппарат необходим для проведения опытов земельных ресурсов в сфере городского планирования, проектирования дорожной сети, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Сообщается, что для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 457-м.

29 октября стало известно, что Китай запустил в космос новый экспериментальный спутник.

23 декабря стало известно, что китайская компания GalaxySpace ускоряет исследования и разработку спутников с плоскими панелями, которые можно в большом количестве отправлять в космос с целью созвездия спутникового интернета.

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