Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник связи

Об этом сообщает NASASpaceFlight .



В среду, 29 декабря, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) завершила вывод на орбиту экспериментального спутника связи Шиянь-9.



Это стало 55-м и последним орбитальным запуском Китая в этом году. За 2021 Китай занимает первое место среди других стран по количеству космических запусков.



Запуск был осуществлен 30 декабря в 00:43 по местному времени с помощью ракеты "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.



Аппарат был произведен Китайской академией космических полетов (CAST). Их называют тестовыми спутниками коммуникационных технологий для радио, телевидения и общей передачи данных. Издание отмечает, что подобные спутники действительно используются в военных целях.



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