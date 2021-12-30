Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник связи
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9"
Об этом сообщает NASASpaceFlight .
В среду, 29 декабря, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) завершила вывод на орбиту экспериментального спутника связи Шиянь-9.
Это стало 55-м и последним орбитальным запуском Китая в этом году. За 2021 Китай занимает первое место среди других стран по количеству космических запусков.
Запуск был осуществлен 30 декабря в 00:43 по местному времени с помощью ракеты "Чанчжэн-3B", стартовавшей с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.
Аппарат был произведен Китайской академией космических полетов (CAST). Их называют тестовыми спутниками коммуникационных технологий для радио, телевидения и общей передачи данных. Издание отмечает, что подобные спутники действительно используются в военных целях.
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