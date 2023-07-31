Китай успешно опробовал двигатель кораблей, исследующих глубокий космос
В Китае завершены комплексные испытания нового водородно-кислородного ракетного двигателя для космических кораблей, которые будут использоваться в программах исследования глубокого космоса.
Об этом со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию (CASC) сообщает CGTN.
Стало известно, что новый водородно-кислородный двигатель китайской разработки, успешно прошедший целый ряд тестов, имеет диаметр 3,35 метра, весит 10-тонн и считается высокопроизводительным ракетным модулем, который будет иметь широкое использование в ракетной отрасли.
Его разработали инженеры 703 научно-исследовательского института CASC на основе предыдущей модели 3-метрового диаметра.
Отмечается, что разработчики уверяют, что новый аппарат способен удовлетворить будущие потребности в запуске ракет-носителей среднего класса нового поколения и будет иметь широкий рыночный спрос.
Также сообщается, что в двигателе применена технология оптимизации смешивания горючего с окислителем, что позволило существенно упростить процесс запуска и сократить время на подготовку старта ракеты-носителя.
Разработчики также считают, что новый двигатель больше подходит для быстрого запуска космических ракет партиями с коротким интервалом одна за другой.
- В субботу, 29 июля, в 06:04 по киевскому времени компания SpaceX отправила в космос крупнейший спутник Jupiter 3, весящий более девяти тонн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 41.02Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное