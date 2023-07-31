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Китай успешно опробовал двигатель кораблей, исследующих глубокий космос

31 июля, 2023 понедельник
07:57
Технологии

В Китае завершены комплексные испытания нового водородно-кислородного ракетного двигателя для космических кораблей, которые будут использоваться в программах исследования глубокого космоса.

Об этом со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию (CASC) сообщает CGTN.

Стало известно, что новый водородно-кислородный двигатель китайской разработки, успешно прошедший целый ряд тестов, имеет диаметр 3,35 метра, весит 10-тонн и считается высокопроизводительным ракетным модулем, который будет иметь широкое использование в ракетной отрасли.

Его разработали инженеры 703 научно-исследовательского института CASC на основе предыдущей модели 3-метрового диаметра.

Отмечается, что разработчики уверяют, что новый аппарат способен удовлетворить будущие потребности в запуске ракет-носителей среднего класса нового поколения и будет иметь широкий рыночный спрос.

Также сообщается, что в двигателе применена технология оптимизации смешивания горючего с окислителем, что позволило существенно упростить процесс запуска и сократить время на подготовку старта ракеты-носителя.

Разработчики также считают, что новый двигатель больше подходит для быстрого запуска космических ракет партиями с коротким интервалом одна за другой.

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Мир
Наука
Китай
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