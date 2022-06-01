Китай угрожал США за поддержку "сепаратистов" на Тайване

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг официального представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня.

Китайский политик заявил, что Вашингтон использует Тайвань, чтобы манипулировать Китаем, а это может обернуться для американской стороны "серьезными последствиями".

"В последнее время американская сторона все чаще предпринимает различные действия по тайваньскому вопросу, негласно поощряя и поддерживая сторонников так называемой независимости Тайваня. Это опасно для Тайваня, и будет иметь серьезные последствия для США", - заявил Лицзянь.

По его словам, власти КНР занимают жесткую позицию по этому вопросу и заявляют, что эскалация напряженности в регионе возникла вследствие вмешательства Вашингтона в ситуацию в Тайваньском проливе с попыткой манипулировать Китаем.

Также Лицзянь прокомментировал поездку американского сенатора-демократа Темми Дакуорта в Тайвань. По его словам, этот визит серьезно нарушает принцип "одного Китая", и Пекин рассматривает это как "неверные сигналы тайваньским сепаратистам". В связи с этим власти КНР настаивают на том, чтобы Дакуорт немедленно прекратил поддерживать контакты с Тайванем.

Напомним, ранее Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения. Китай осудил заявления Байдена и протестовал против углубления официального двустороннего взаимодействия Вашингтона с Тайванем, который считает частью своей территории, несмотря на то что никогда не контролировал его.

30 мая тридцать боевых самолетов Китая вошли в воздушное пространство Тайваня. Министерство обороны острова заявило, что в ответ на воздух поднялись тайваньские истребители. По сообщению тайваньского министерства, последнее китайское вторжение совершили 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.

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