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Китай целенаправленно оставляет Россию без денег, - эксперт-международник Краев

19 сентября, 2022 понедельник
18:24
Мир

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", отметил, что отношения Китая и России наглядно иллюстрируют абьюзивные отношения, в которых жертва становится зависимой и несамостоятельной

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Александр Краев прокомментировал отношения Китая и России, которые все больше напомнят абьюзивные отношения (абьюз – процесс, когда совершается физическое или психологическое насилие – ред.).

"Китай отказался от долгосрочных контрактов с Россией, а также предоставлять доступ к ее золотовалютным резервам, часть из которых находится на территории Китая. То есть фактически Пекин целенаправленно покидает Россию без денег, чтобы она была еще больше от нее зависимой. Так действительно ведут себя абьюзеры в личных отношениях", - подчеркнул Краев .

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" отметил, что Китай давая России несколько дронов или каких-то компонентов, или немного сырья, затем заставляет Россию за это его хвалить, создавая обстоятельства, будто без Китая Россия вообще загнетется. Соответственно, только с Китаем она будет иметь какую-то стоимость или успех. Это наглядный мощный иллюстративный материал, объясняющий абьюзивные отношения, когда жертва в этих отношениях зависима и несамостоятельна.

"Китай играет в долгую и рассчитывает на стратегическую перспективу, ибо отменяя долговременные контракты с россиянами, например, на добычу природного газа или на создание терминалов сжиженного газа, Китай в тот же момент скупает российские федеральные компании "Норникель", "Газпром", "Роснефть". С одной стороны такая политика Китая направлена на васализацию России, а с другой – это игра на американцев. Известно, что у Пекина с американцами идут сложные переговоры, поэтому он показывает свою собственную политику с Россией. Китай будет создавать из России спонсирующую его экономику , хотя ресурсную и недоразвитую, но все же спонсируемую ", - объяснил Краев .

Россия
Китай
политика
Экономика
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