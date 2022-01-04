Китай требует от РФ и США первых шагов по ядерному разоружению

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на DW.

Фу Конг заявил, что страна продолжит модернизацию своего ядерного арсенала "в целях обеспечения надежности и безопасности". Он призвал США и Россию, как два крупнейших ядерных государства, начать разоружение.

"США и Россия все еще владеют 90% ядерных боеголовок на Земле. Они должны сократить свой ядерный арсенал необратимым и юридически обязательным образом", - заявил он.



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Чиновник опроверг информацию о том, что Китай разместил ядерное оружие у Тайванского пролива, и добавил, что КНР сохраняет свой ядерный потенциал на уровне, необходимом для безопасности.

Он также опроверг отчет Минобороны США с ноября, согласно которому страна планирует увеличить число ядерных боеголовок до 700 к 2027 году.

