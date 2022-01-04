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Китай требует от РФ и США первых шагов по ядерному разоружению

4 января, 2022 вторник
15:17
Мир

Генеральный директор департамента по контролю над вооружением МИД Китая Фу Конг заявил, что Россия и США должны первыми сделать шаги по отказу от ядерного оружия

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на DW.

Фу Конг заявил, что страна продолжит модернизацию своего ядерного арсенала "в целях обеспечения надежности и безопасности". Он призвал США и Россию, как два крупнейших ядерных государства, начать разоружение.

"США и Россия все еще владеют 90% ядерных боеголовок на Земле. Они должны сократить свой ядерный арсенал необратимым и юридически обязательным образом", - заявил он.

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Чиновник опроверг информацию о том, что Китай разместил ядерное оружие у Тайванского пролива, и добавил, что КНР сохраняет свой ядерный потенциал на уровне, необходимом для безопасности.

Он также опроверг отчет Минобороны США с ноября, согласно которому страна планирует увеличить число ядерных боеголовок до 700 к 2027 году.
 

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Россия
Китай
ядерное оружие
США
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