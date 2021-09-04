Китай толкает Путина к эскалации на Донбассе: Пекин стремится захватить или Тайвань, или российскую Сибирь, - Пионтковский
После того, как войска США покинули Афганистан, Китай толкает Российскую Федерацию к обострению войны против Украины, чтобы увидеть, кто победит, и захватить или Тайвань, или российскую Сибирь
Об этом сообщил политолог Андрей Пионтковский в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Сейчас Китай очень активно подталкивает Москву к эскалации на Донбассе. В Пекине и Москве сейчас эйфория: они убеждены: то, что американцы ушли из Афганистана с такими репутационными потерями, - это сигнал того, что Америка уходит из мировой политики. И надо развивать этот успех. Китай и Россия считают, что они в шаге от своей исторической задачи: победы над западной цивилизацией. Осталось нанести 2 удара: покорить Украину и Тайвань. О какой тогда объявленной Джо Байденом борьбе демократии с авторитарными режимами может идти речь? Это будет полная победа авторитарных режимов. Только представьте, что завтра Россия покоряет Украину, а Китай - Тайвань. Исторический спор Запада с Востоком закончен", - отметил Пионтковский.
Политолог отметил, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе, было сделано под влиянием со стороны Китая.
"Китайцы подталкивают Москву по известным причинам: они победят в любом случае. Если авантюра против Украины удастся, это даст Китаю огромную возможность для психологического давления на Тайвань, а если провалится - это приведет к падению путинского режима и стабильности России. Тогда Китай юридически оформит свою экономическую власть на дальнем Востоке. В результате в качестве суперприза они получают или Тайвань, или Сибирь ", - сообщил Андрей Пионтковский.
- Напомним, Соединенные Штаты Америки в рамках нового пакета помощи предоставят Украине оборонительное вооружение для защиты от российской агрессии.
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