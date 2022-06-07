Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже, - СМИ
Китай возводит засекреченный военно-морской объект в Сиамском заливе
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на слова западных официальных лиц на условиях анонимности.
Китай строит заграничный засекреченный военно-морской объект в Сиамском заливе на юге Камбоджи. Строительство началось недавно: в ближайшее время планируется заложить первый камень, но подготовка к работам уже идет, отмечают источники издания.
Пекин считает этот регион своей исторической сферой влияния, поэтому строительство здесь базы является для него стратегической целью.
Если у Китая удастся построить базу в Камбодже, она станет второй иностранной военной базой после базы Китая в восточноафриканской стране Джибути.
- Напомним, Китай угрожал США за поддержку "сепаратистов" на Тайване.
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