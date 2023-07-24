Китай тайно помогает оснащать армию РФ, - Politico

Об этом пишет Politico .

Издание сообщает, что на фотографиях, опубликованных на сайте китайской компании Shanghai H Win, виден мужчина европеоидной расы, который осматривает бронежилеты на заводе - отмечается, что это может быть россиянин.

"Этой весной один из наших клиентов пришел в компанию, чтобы подтвердить количество бронежилетов, а также тщательно проверить их качество", - говорится в описании фото с уточнением, что позже клиент купил оснащение.

Согласно таможенным документам, полученным Politico, российские покупатели задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и шлемов производства Shanghai H Win.

"Подобные доказательства показывают, что Китай, несмотря на призывы Пекина к миру, приближается к красной линии, снабжая Россией достаточно нелетального, но полезного в военном отношении оборудования, имеющего материальное влияние на 17-месячную войну России против Украины", - комментирует издание.

Отмечается, что хотя Украина также клиент Китая, разница между закупками нашей страны и России значима.

По данным издания, в этом году Россия импортировала из Китая беспилотников более чем на 100 миллионов долларов - это в 30 раз больше, чем Украина. Кроме того, китайский экспорт компонента, используемого в бронежилетах, в России вырос на 69%, в то время как в Украине упал на 61%.

"Очевидно, что Китай, несмотря на все свои заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне", - сказала Хелена Легарда, ведущий аналитик, специализирующийся на китайской обороне и внешней политике в Институте изучения Китая от берлинского анали.

Она считает, что ЕС может попытаться ввести вторичные санкции, однако они вряд ли коснутся товаров двойного назначения вроде касок и бронежилетов.

Россиянин ли мужчина на фото?

В свою очередь представитель Shanghai H Win сказал, что компании не разрешено экспортировать напрямую в Россию, и что необходимо документальное подтверждение конечного клиента.

Но когда его спросили, кем был мужчина на фотографиях и откуда он, представитель возразил, что это клиент, несмотря на сообщение на сайте.

"Он клиент нашего клиента. Мы не можем спросить его прямо: "Откуда вы?" Но я предполагаю, что он из Европы, может, из Украины, из Польши, даже из России. Я не уверен", - отметил представитель компании.

Вскоре после этого разговора Shanghai H Win удалила со своего сайта сообщение с изображением тайного покупателя.

Какие российские компании покупают в Китае?

Издание объясняет, что таможенные декларации позволяют конечному покупателю убедиться, что товары являются подлинными, и по сути делают возможным импорт товаров без прямого согласия производителя. Если продукт продается через посредника, производитель может даже не знать, что его продукт едет в Россию. Однако отмечается, что реестр доступен для поиска, поэтому все еще легко найти конечных покупателей.

Одним из таких покупателей является компания Silva, со штаб-квартирой в Бурятии. В январе этого года компания подала декларации с подробным описанием заказов на сто тысяч бронежилетов и столько же касок производства Shanghai H Win. Отмечается, что так называемая Silva может быть компанией-однодневкой, о чем свидетельствуют документы.

Еще одна российская компания "Рика" также заявила о партии бронежилетов от Shanghai H Win в марте. Перед этим, в январе, "Река" задекларировала партию шлемов от компании Deekon Shanghai, имеющей общий адрес из Shanghai H Win.

"Мы покупаем в России, а не в Китае", – комментирует представительница "Рики" изданию.

Опровержение вряд ли реально: кроме защитного снаряжения, в декларации есть соглашения на термооптическое оборудование из Китая на сумму 11 миллионов долларов.

Другая российская компания, под названием "Легитетелеком" также фигурирует как покупатель 100 тысяч единиц головных уборов и столько же комплектов верхней одежды от Deekon Shanghai.

"Это коммерческая деятельность, и мы не разглашаем свою коммерческую деятельность", - ответил представитель компании по запросу Politico.