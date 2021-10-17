Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю Землю, - Financial Times
В августе 2021 года армия КНР провела секретное ракетное испытание, во время которых способна нести ядерный боевой заряд новая гиперзвуковая ракета облетела вокруг всей планеты и только после этого поразила цель
Об этом со ссылкой на собственные источники в американской разведке написала британская газета Financial Times , передает Еспресо.TV .
Таким образом Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застав врасплох разведку Соединенных Штатов".
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"Испытание показало, что Китай добился впечатляющего прогресса в разработке гиперзвукового оружия и продвинулся в этой сфере намного дальше, чем считали американские официальные лица", - отмечает издание.
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Как заявил один из собеседников Financial Times, "мы понятия не имеем, как они это сделали".
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