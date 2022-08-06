Об этом заявил заместитель Министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, сообщает пресс-служба Пентагон.

"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами – в три, или даже в четыре раза", – отметил замминистра.

Кол также подчеркнул, что в Пентагоне ранее слышали заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

"Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня, – не было ядерных угроз со стороны Китая", – отметил он.

По его словам, Пентагон не желает ничего большего, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире.

2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Это вызвало кризис в отношении США и Китая.

После этого Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

Впоследствии Пекин заявил о сокращении сотрудничества с США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb