Китай стремится оперативно увеличить свой ядерный арсенал в 3-4 раза, - Пентагон
В Вашингтоне не видят желания со стороны Пекина обсуждать будущее ядерной безопасности
Об этом заявил заместитель Министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, сообщает пресс-служба Пентагон.
"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами – в три, или даже в четыре раза", – отметил замминистра.
Кол также подчеркнул, что в Пентагоне ранее слышали заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.
"Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня, – не было ядерных угроз со стороны Китая", – отметил он.
По его словам, Пентагон не желает ничего большего, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире.
- 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Это вызвало кризис в отношении США и Китая.
- После этого Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.
- Впоследствии Пекин заявил о сокращении сотрудничества с США.
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