Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты, - экономист Белого дома
Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты, экономист Белого дома призывает конгресс поднять верхний предел долга США
Об этом заявил экономист Белого дома Джаред Бернштейн на слушаниях в банковском комитете сената, передает Sky News.
По его словам, существуют "некоторые доказательства" того, что Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты, поэтому Бернштейн призвал конгресс поднять верхний предел долга США, чтобы защитить стоимость доллара.
Экономист подчеркнул, что контроль США над мировой резервной валютой предлагает преимущества, включая возможность налагать санкции, как это сделал Вашингтон против России из-за войны против Украины.
"Единственное дело, которое мы действительно могли бы сделать, чтобы помочь доллару сохранить статус резервной валюты, а также защитить ценность доллара, - это повысить предел долга", - добавил Бернштейн.
- В начале апреля Bloomberg писал, что через год после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и ряда санкций китайский юань заменил доллар США как наиболее употребительную валюту в России.
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