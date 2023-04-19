Об этом заявил экономист Белого дома Джаред Бернштейн на слушаниях в банковском комитете сената, передает Sky News.

По его словам, существуют "некоторые доказательства" того, что Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты, поэтому Бернштейн призвал конгресс поднять верхний предел долга США, чтобы защитить стоимость доллара.

Экономист подчеркнул, что контроль США над мировой резервной валютой предлагает преимущества, включая возможность налагать санкции, как это сделал Вашингтон против России из-за войны против Украины.

"Единственное дело, которое мы действительно могли бы сделать, чтобы помочь доллару сохранить статус резервной валюты, а также защитить ценность доллара, - это повысить предел долга", - добавил Бернштейн.