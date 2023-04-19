Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты, - экономист Белого дома

Китай стремится к ослаблению доллара как резервной валюты, - экономист Белого дома

19 апреля, 2023 среда
05:22
Экономика Белый Дом

Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты, экономист Белого дома призывает конгресс поднять верхний предел долга США

Об этом заявил экономист Белого дома Джаред Бернштейн на слушаниях в банковском комитете сената, передает Sky News.

По его словам, существуют "некоторые доказательства" того, что Китай хочет видеть ослабление доллара как международной резервной валюты, поэтому Бернштейн призвал конгресс поднять верхний предел долга США, чтобы защитить стоимость доллара.

Экономист подчеркнул, что контроль США над мировой резервной валютой предлагает преимущества, включая возможность налагать санкции, как это сделал Вашингтон против России из-за войны против Украины.

"Единственное дело, которое мы действительно могли бы сделать, чтобы помочь доллару сохранить статус резервной валюты, а также защитить ценность доллара, - это повысить предел долга", - добавил Бернштейн.

  • В начале апреля Bloomberg писал, что через год после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и ряда санкций китайский юань заменил доллар США как наиболее употребительную валюту в России.
Мир
Китай
курс валют
США
Читайте также:
Пам'ятник Леніну в Москві
16 апреля, 2023 воскресенье
Этот день в истории: Ленин призвал забрать у Украины "источники продовольствия и топлива", козаки приняли Конституцию Филиппа Орлика
весна
17 апреля, 2023 понедельник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
Євген Магда
Автор Евгений Магда
18 апреля, 2023 вторник
Почему наши соседи подняли бунт против украинского зерна?
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 апреля
06:30
"Интер" - "Бенфика": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
06:07
россия хакер
Разведка Британии предупредила об угрозе кибератаки на инфраструктуру Запада со стороны хакеров-сторонников РФ
05:46
В Финляндии заморозили землю и недвижимость центра науки и культуры РФ
05:30
"Бавария" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
04:45
Лига чемпионов: результаты всех матчей 18 апреля
04:13
Обновлено
Россия атаковала Одессу "шахедами". Есть попадание по объекту общественной инфраструктуры
03:57
Украинские морпехи уничтожили противотанковый ракетный комплекс и 10 россиян
02:43
В ЦНС объяснили, почему РФ теряет "лояльных" на оккупированных территориях
01:44
Впервые за 10 лет украинец торжествовал на ЧЕ по вольной борьбе
01:30
В Сумской области в результате артиллерийских обстрелов погибла женщина. Есть разрушение
01:19
Джо Байден
США на год продлили запрет российским кораблям заходить в американские порты
01:06
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 апреля
00:46
"Милан" обыграл "Наполи" и впервые с 2007 года сыграет в полуфинале ЛЧ
00:32
"Місто Марії", "24/02", 2step и другие: музыкальная премия YUNA-2023 назвала 12 победителей
00:16
"Реал" обыграл "Челси" Мудрика в четвертьфинале Лиги чемпионов
00:12
В МИД Украины отреагировали на встречу в Минске Лукашенко и Пушилина
2023, вторник
18 апреля
23:51
Россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии: повреждены дома, солнечные панели и десяток парников
23:46
Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат
23:33
Обновлено
Силы ПВО сбили 7 беспилотников в Запорожье и окрестностях Днепра
23:24
Столтенберг: Пока нет доказательств того, что Китай оказывает вооруженную помощь России
23:10
Первые БМП Bradley уже прибыли в Украину и переданы военным
22:59
Обновлено
На фронте погиб бывший нардеп Олег Барна
22:42
Зеленский на Полтавщине провел совещание, посетил раненых воинов и вручил награды
22:28
Аналитика
Сергей Згурец
За кем инициатива на поле боя, какую тактику ждать от врага и почему Египет передумал предоставлять вооружение РФ. Колонка Сергея Згурца
22:11
Обновлено
МИД РФ
Россия обвинила послов США, Британии и Канады во вмешательстве в государственные дела РФ
21:45
Обзор
Американские технологии на ЗАЭС, Египет хотел продавать ракеты РФ, а теперь будет вооружать Киев, Польша будет пропускать украинское зерно. Мировые СМИ об Украине 18 апреля
21:45
Премьер Армении Пашинян выразил готовность отказаться от претензий на Нагорный Карабах
21:23
"Готовы отчитаться за каждый доллар американской поддержки": Зеленский пригласил спикера конгресса Маккарти в Украину
21:23
Второго организатора пьяных вечеринок в Киеве взяли под стражу и назначили 600 тыс. грн залога
21:03
Германия сообщила о передаче Украине ЗРК Patriot с ракетами
20:51
Польша разблокирует транзит украинской агропродукции в ночь на 21 апреля
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:23
Путин посетил не военные позиции на Запорожье и Луганщине, а лагерь отдыха глубоко в тылу, - BBC
20:12
За день россияне нанесли 44 авиаудара и 20 обстрелов из РСЗО по территории Украины, — Генштаб
20:03
В Мелитополе оккупанты создали фейковый суд, где будут наказывать за проукраинскую позицию, - мэр
20:02
OPINION
Концептуальные игры
20:00
Обзор
Победные новости 419-го дня войны: "снайперские винтовки на колесах" для морпехов, продвижение ВСУ возле Бахмута и континентальный рекорд украинки
19:57
Мужскую сборную РФ по баскетболу не допустили к квалификации на Олимпиаду-2024
19:52
Эксклюзив
Россияне продолжают строить новые линии обороны в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
19:49
В гражданских медучреждениях заработают военно-врачебные комиссии, - постановление правительства
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV