Об этом заявил эксрадник госсекретаря США Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"Китай не имеет серьезных намерений быть посредником или миротворцем. Фундаментальный стратегический интерес Китая на данном этапе состоит в том, чтобы помочь противостоять доминированию Соединенных Штатов на мировой арене из-за поддержки России и президента Путина, который является глобальной фигурой, стремящейся взорвать международную систему правил, мультилатерализм, возникший после Второй мировой войны мультилатерализм и все усилия, которые в то время прилагали США. Пекин всегда будет склоняться на сторону Москвы в этом конфликте и никогда не будет миротворцем", – подчеркнул он.

По словам дипломата, КНР конфликтна из-за поддержки территориальной целостности не только Украины, но и Тайваня. Мэтью Брайза заметил: если бы Китай хотел стать миротворцем, то глава МИД страны посетил бы Киев, но Пекин стремится не очень противостоять РФ и в то же время не быть ее сторонником.