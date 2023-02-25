Китай стремится быть не посредником между Украиной и РФ, а противостоять США, - дипломат Брайза
Китай не заинтересован серьезно в посредничестве между Украиной и РФ, а стремится помочь России противостоять США
Об этом заявил эксрадник госсекретаря США Мэтью Брайза в эфире Еспресо.
"Китай не имеет серьезных намерений быть посредником или миротворцем. Фундаментальный стратегический интерес Китая на данном этапе состоит в том, чтобы помочь противостоять доминированию Соединенных Штатов на мировой арене из-за поддержки России и президента Путина, который является глобальной фигурой, стремящейся взорвать международную систему правил, мультилатерализм, возникший после Второй мировой войны мультилатерализм и все усилия, которые в то время прилагали США. Пекин всегда будет склоняться на сторону Москвы в этом конфликте и никогда не будет миротворцем", – подчеркнул он.
По словам дипломата, КНР конфликтна из-за поддержки территориальной целостности не только Украины, но и Тайваня. Мэтью Брайза заметил: если бы Китай хотел стать миротворцем, то глава МИД страны посетил бы Киев, но Пекин стремится не очень противостоять РФ и в то же время не быть ее сторонником.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета.
- Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
- 25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пункт о снятии санкций с РФ, в предложенном КНР "мирном плане", является неприемлемым для Украины.
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