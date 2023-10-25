Китай спустил на воду свои первые атомные субмарины с управляемыми ракетами, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что раньше такая возможность была только у кораблей США и России.

Издание сообщает, что отчет Пентагона, опубликованный 20 октября, является первым очевидным подтверждением того, что модифицированные подлодки, которые видели на верфях Китая за последние 18 месяцев, являются подлодками с управляемыми ракетами типа 093B.

"В краткосрочной перспективе ВМС Китая будут иметь возможность наносить дальние точные удары по наземным целям со своих подлодок, а также вести надводные боевые действия, используя наземные крылатые ракеты, что значительно повысит возможности страны", - говорится в отчете.