Китай создаст космический флот для ликвидации астероидной угрозы Земле

Об этом сообщает South China Morning Post, передает "РБК-Украина".



На базе тяжелых китайских ракет-носителей Чанчжэн-5 создадут десятки безъядерных ударных средств изменения орбит астероидов.

В NASA представили проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проект должен изменить орбиту опасных астероидов можно без ядерного оружия, однако с множеством ракет, кинетическая энергия которых изменит траекторию движения астероидов. А вот ядерный подрыв астероида только ухудшит положение землян.

Исходя из этого, в Китае утверждают, что проект безъядерной коррекции орбиты астероидов может быть завершен в течение ближайших десяти лет.

В планах - создать 23 ракеты с космическими кораблями-камикадзе. Такой флот сможет изменить орбиту астероида к безопасной через три года после своего старта. При этом китайские разработчики утверждают, что ему нужно вдвое меньше ударной массы, чем тем, которые в США.

Серией толчков ударные спутники изменят орбиту астероида и отведут его от столкновения с Землей.