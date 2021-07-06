Китай создаст космический флот для ликвидации астероидной угрозы Земле
Китай создаст космический флот для защиты Земли от астероидов
Об этом сообщает South China Morning Post, передает "РБК-Украина".
На базе тяжелых китайских ракет-носителей Чанчжэн-5 создадут десятки безъядерных ударных средств изменения орбит астероидов.
В NASA представили проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проект должен изменить орбиту опасных астероидов можно без ядерного оружия, однако с множеством ракет, кинетическая энергия которых изменит траекторию движения астероидов. А вот ядерный подрыв астероида только ухудшит положение землян.
Исходя из этого, в Китае утверждают, что проект безъядерной коррекции орбиты астероидов может быть завершен в течение ближайших десяти лет.
В планах - создать 23 ракеты с космическими кораблями-камикадзе. Такой флот сможет изменить орбиту астероида к безопасной через три года после своего старта. При этом китайские разработчики утверждают, что ему нужно вдвое меньше ударной массы, чем тем, которые в США.
Серией толчков ударные спутники изменят орбиту астероида и отведут его от столкновения с Землей.
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