Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление представительницы Госкомитета по делам здравоохранения Цзяо Яхуэй.

По всей стране количество посетителей больниц в целом имеет тенденцию к понижению после пика, как в городах, так и в сельской местности", - сказала она.

Отмечается, что с 8 декабря Китай сообщил о почти 60 000 смертях от COVID-19. По данным китайского правительства, число умерших в больницах к 12 января составило 59 938 человек. Их средний возраст – 80 лет.

При этом 5 503 смертельных случая были вызваны нарушением дыхательной функции из-за COVID-инфекции, тогда как 54 435 были результатом сочетания заболеваний и COVID-инфекции.

Кроме того, Яхуэй добавила, что экстренная госпитализация достигла пика, но количество госпитализированных пациентов с коронавирусом уменьшается, как и количество людей, которым оказывается неотложная помощь. Вместе с тем, по ее словам, наблюдается снижение доли пациентов, получивших положительный результат на COVID-19.

Вэнь Дасян, представитель Шанхайской комиссии по здравоохранению, сказал, что Китай усилит мониторинг здоровья населения группы высокого риска и усилит поставки лекарств и медицинского оборудования в сельской местности.

Приветствие добавляет, что в то время, как Китай сообщил о почти 60 тыс. смертей, связанных с COVID, чуть больше месяца, в Великобритании зафиксировано почти 178 тыс. смертей в течение 28 дней после положительного теста, с тех пор как Великобритания начала регистрировать смертность, связанную с коронавирусом.

Ранее власти Китая уже обвиняли в сокрытии реальных показателей смертельных исходов в результате коронавируса.

1 декабря 2022 года сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря 2022 года Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".

Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что это количество удвоится.

По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.

Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложение США получить вакцину от COVID-19.

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