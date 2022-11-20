Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 почти за 6 месяцев
В воскресенье Китай объявил о первой смерти от COVID-19 почти за полгода, в Пекине и по всей стране введены новые строгие меры по предотвращению вспышек
Об этом сообщает Associated Press.
Смерть 87-летнего жителя Пекина стала первым сообщением о летальном исходе от COVID-19 в Китае с 26 мая. Издание утверждает, что теперь общее число погибших от болезни достигло 5227 человек.
В воскресенье Китай объявил о 24 215 новых случаях заражения, выявленных за 19 ноября, большинство из них протекало бессимптомно.
Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает, что уровень вакцинации, по крайней мере одной дозой, составляет в республике более 92%.
Уязвимость населения считается одной из причин, почему Китай держит свои границы практически закрытыми и придерживается жесткой политики "нулевого COVID-19".
В рамках практики с болезнью борются путем ограничений, карантина, мониторинга случаев и массового тестирования. Однако это влияет на нормальную жизнь, экономику и приводит к росту общественного гнева на власть.
- Напомним, 11 ноября появилось сообщение , что китайские власти решили ослабить определенные ограничения в отношении ковида, в том числе количества карантинных дней для путешественников.
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