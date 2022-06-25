Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань"

Об этом в интервью французской газете Livre Noir сказал посол КНР во Франции Лу Шэй, передает УНИАН .

"Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными", – заявил дипломат.

По его словам, Пекин "не может оставить Тайвань независимым".

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил , что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.

14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.