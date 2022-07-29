Об этом говорится в коротком сообщении на официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Weibo (китайский аналог Twitter и Facebook).

Заявление появилось на фоне заявлений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Готовьтесь к бою!" - сообщила 80-я армия Народно-освободительной армии Китая.

В четверг, 28 июля, лидеры США и Китая провели телефонный разговор.

Глава КНР указал, в частности, на принципиальную позицию Китая в "тайваньском вопросе", заявив, что Китай выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.

"Три совместных китайско-американских коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений, - цитирует Цзиньпина китайское агентство. - Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа относительно тайваньского вопроса последовательна, и это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев - решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Играя с огнем, вы подожжете себя. Надеюсь, американская сторона это четко видит. Американская сторона должна придерживаться принципа единого Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике".

20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер палаты представителей посетит Тайвань.

25 июня Китай снова заявил о готовности "вернуть Тайвань".

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.

14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.

12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил , что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

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