Китай снова угрожает США перед поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань
"Готовьтесь к бою!" - сообщила 80-я армия Народно-освободительной армии Китая
Об этом говорится в коротком сообщении на официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Weibo (китайский аналог Twitter и Facebook).
Заявление появилось на фоне заявлений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Готовьтесь к бою!" - сообщила 80-я армия Народно-освободительной армии Китая.
В четверг, 28 июля, лидеры США и Китая провели телефонный разговор.
Глава КНР указал, в частности, на принципиальную позицию Китая в "тайваньском вопросе", заявив, что Китай выступает против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в ситуацию в любой форме.
"Три совместных китайско-американских коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений, - цитирует Цзиньпина китайское агентство. - Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа относительно тайваньского вопроса последовательна, и это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев - решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Играя с огнем, вы подожжете себя. Надеюсь, американская сторона это четко видит. Американская сторона должна придерживаться принципа единого Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике".
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