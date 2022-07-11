Китай скорее объединится с Западом, чем с Россией, - политический эксперт Кулик
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Китайская Народная Республика скорее объединится со странами Запада, чем со страной-агрессором Российской Федерацией
Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Экономические проекты, геоэкономические отношения Китая с Западом гораздо глубже и теснее, чем любые другие экономические проекты Российской Федерации с Поднебесной. Китай имеет больше возможностей для совместной игры с Западом, чем с Россией в геоэкономических отношениях, в построении нового экономического миропорядка", – отметил Кулик.
Политический эксперт добавил, что в случае резкого упадка или подъема Российской Федерации Китайская Народная Республика сблизится со странами Запада.
"Я не исключаю, что в определенный момент Россия перестанет интересовать Китай настолько, что выступит ресурсной базой для Поднебесной, с которой можно вести переговоры с позиции силы. Если возникнет такая ситуация: кризис политического режима, дестабилизационные процессы, потеря позиций в Центральной Азии, или наоборот, РФ настолько усилится, что станет угрозой для КНР в этом регионе, - тогда возникает окно возможностей для более тесного взаимодействия Запада с Китаем. В таком случае Россия становится оппонентом такого взаимодействия", - отметил Виталий Кулик.
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