Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Экономические проекты, геоэкономические отношения Китая с Западом гораздо глубже и теснее, чем любые другие экономические проекты Российской Федерации с Поднебесной. Китай имеет больше возможностей для совместной игры с Западом, чем с Россией в геоэкономических отношениях, в построении нового экономического миропорядка", – отметил Кулик.

Политический эксперт добавил, что в случае резкого упадка или подъема Российской Федерации Китайская Народная Республика сблизится со странами Запада.

"Я не исключаю, что в определенный момент Россия перестанет интересовать Китай настолько, что выступит ресурсной базой для Поднебесной, с которой можно вести переговоры с позиции силы. Если возникнет такая ситуация: кризис политического режима, дестабилизационные процессы, потеря позиций в Центральной Азии, или наоборот, РФ настолько усилится, что станет угрозой для КНР в этом регионе, - тогда возникает окно возможностей для более тесного взаимодействия Запада с Китаем. В таком случае Россия становится оппонентом такого взаимодействия", - отметил Виталий Кулик.

9 июля стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкэн провел первую в 2022 году встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

В тот же день дипломат Валерий Чалый заявил, что мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия.

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