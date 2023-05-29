Китай скатился до статуса адвоката России, - политолог Цыбулько
Политолог Владимир Цыбулько считает, что Китай, пытаясь стать главным переговорщиком в решении вопроса войны России против Украины, скатился до статуса адвоката РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Теоретически, если бы в Китае хотели завершить войну, то могли бы надавить на Путина. Однако в Китае хотят за это свою цену. Они очень боятся потерять свой статус члена Совбеза ООН. Сейчас Пекин включился в эту погоню. Сначала они пытались быть своеобразным рефери в войне России против Украины, однако сегодня Китай скатился к тому, что исполняют роль адвоката России", - пояснил Цыбулько.
Политолог уверен, что Китай пытается получить все ядерное оружие России.
"Если бы Китай четко понимал свою роль в этой послевоенной конференции, то они бы усиливали свой геополитический статус за счет РФ. В принципе, первые попытки усилить свой геополитический статус уже проявляются. Китай хочет стать ядерным адвокатом РФ. Пекин пытается забрать ядерное оружие РФ и дать миру соответствующие гарантии", - добавил он.
- 26 мая в министерстве иностранных дел Китая считают, что причиной войны РФ против Украины являются проблемы, накопившиеся в управлении безопасностью Европы.
- 26 мая издание Wall Street Journal написало , что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории.
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