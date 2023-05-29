Китай скатился до статуса адвоката России, - политолог Цыбулько

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Теоретически, если бы в Китае хотели завершить войну, то могли бы надавить на Путина. Однако в Китае хотят за это свою цену. Они очень боятся потерять свой статус члена Совбеза ООН. Сейчас Пекин включился в эту погоню. Сначала они пытались быть своеобразным рефери в войне России против Украины, однако сегодня Китай скатился к тому, что исполняют роль адвоката России", - пояснил Цыбулько.

Политолог уверен, что Китай пытается получить все ядерное оружие России.

"Если бы Китай четко понимал свою роль в этой послевоенной конференции, то они бы усиливали свой геополитический статус за счет РФ. В принципе, первые попытки усилить свой геополитический статус уже проявляются. Китай хочет стать ядерным адвокатом РФ. Пекин пытается забрать ядерное оружие РФ и дать миру соответствующие гарантии", - добавил он.