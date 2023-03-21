Китай "съест" Россию и не заметит, - дипломат Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел в 2007-2009 гг., руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что решением МКС Путин превращен в живой политический труп
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Россия, которая обслуживала энергетические потребности Запада, сейчас переводит стрелки на энергетическое обслуживание Китая. О центрах влияния с полюсом в Москве уже речь не идет. Руководителем России является человек, которому предложено приехать в Гаагу, и это приглашение бессрочно. Очевидно, что Путин чувствует себя чрезвычайно плохо. Решением МКС Путин превращен в живой политический труп", - подчеркнул Огрызко.
Дипломат также подчеркнул, что Путин не смотрит в глаза Си Цзиньпиню, и это признак психологической слабости.
"Есть гиены в мировой политике, которые с удовольствием будут питаться и такой едой. В этом случае Китай выступает в роли гиены, которая съест и не заметит то, что съела. Россия, претендовавшая на мировое лидерство, теряет на глазах" , и это только начало процесса. Для Си Цзиньпиня визит в Москву токсичный. Он приехал только для того, чтобы еще больше привязать к себе Россию. Сделать так, чтобы Путин знал свое место", - подытожил Огрызко.
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