Китай "съест" Россию и не заметит, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Россия, которая обслуживала энергетические потребности Запада, сейчас переводит стрелки на энергетическое обслуживание Китая. О центрах влияния с полюсом в Москве уже речь не идет. Руководителем России является человек, которому предложено приехать в Гаагу, и это приглашение бессрочно. Очевидно, что Путин чувствует себя чрезвычайно плохо. Решением МКС Путин превращен в живой политический труп", - подчеркнул Огрызко.

Дипломат также подчеркнул, что Путин не смотрит в глаза Си Цзиньпиню, и это признак психологической слабости.

"Есть гиены в мировой политике, которые с удовольствием будут питаться и такой едой. В этом случае Китай выступает в роли гиены, которая съест и не заметит то, что съела. Россия, претендовавшая на мировое лидерство, теряет на глазах" , и это только начало процесса. Для Си Цзиньпиня визит в Москву токсичный. Он приехал только для того, чтобы еще больше привязать к себе Россию. Сделать так, чтобы Путин знал свое место", - подытожил Огрызко.