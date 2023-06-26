Об этом информирует Синьхуа .

По словам выступившего в воскресенье представителя МИД Китая, страна на стороне России в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания. Это касается и ситуации с частной военной компанией Вагнера, которую возглавляет Евгений Пригожин.

На вопрос журналиста об инциденте с ЧВК Вагнера представитель МИД Китая сказал, что это внутреннее дело России. Он также подчеркнул, что Китай является дружественным соседом РФ и ее стратегическим партнером по всестороннему сотрудничеству в новую эпоху.

В то же время, в России заявили: "Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России".

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, которые уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и все его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не полагала, что эскалация произойдет так быстро.

Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, который собирает новости из разных источников.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, по всей вероятности, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ, считают в Институте изучения войны.

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