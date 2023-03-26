Решение президента Сиомары Кастро означает, что Гондурасу придется разорвать отношения с Тайванем, островной демократией, которая в течение большей части последних 50 лет была замкнута в борьбе за дипломатическое признание с Китаем, своим гораздо большим соседом, где господствуют коммунистические власти.

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно отказывался исключить возможность захвата острова силой, но давление, которое он оказывает на Тайвань, не ограничивается угрозами вторжения.

Он также оказывает дипломатическое давление, настаивая на том, что любая страна, желающая иметь официальные связи со второй по величине экономикой мира, должна одновременно отказаться от признания Тайваня.

Как следствие, уменьшается количество стран, желающих поддерживать дипломатические отношения с островной демократией с населением 23,5 миллионов человек.

До заявления Кастро Тайвань имел только 14 дипломатических союзников - по сравнению с 56 в 1971 году, когда он потерял признание ООН, и с 22, когда его президент Цай Инвэнь вступил в должность в 2016 году.

А учитывая, что большинство союзников Тайваня – это небольшие страны Латинской Америки и Тихоокеанского региона, а все мощные мировые экономики переключились на него десятки лет назад, заявление Кастро можно было бы легко назвать последним гвоздем в гроб стремлений Тайваня стать значимым игроком на мировой арене.

Это нарратив, в который Китай, возможно, хотел бы верить - и версия событий, часто повторяющаяся в международных СМИ всякий раз, когда Тайвань теряет очередного дипломатического союзника.

Официально может показаться, что Тайвань проигрывает дипломатическую битву, постоянно махая рукой очередной дипломатической миссии. Но если посмотреть глубже, то Тайвань увеличивает свое влияние в мире, развивая тесные, хоть и неофициальные связи с западными странами.

Как сказал Лев Нахман, доцент кафедры политики в Национальном университете Ченчи, "дипломатические союзники Тайваня действительно оказывают ему значительную поддержку, например, позволяют официальные визиты. Но мы часто спрашиваем, если однажды у Тайваня не останется ни одного официального дипломатического союзника, что действительно изменится? И ответ не такой уж большой".

Неофициальные союзы

Возьмем, к примеру, дела острова с Соединенными Штатами.

Хотя США отозвали свое дипломатическое признание Тайваня еще в 1979 году, сегодня их неофициальные отношения выглядят столь же крепкими, как и десятилетиями раньше.

Отсутствие дипломатических связей не помешало тогдашнему спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси совершить противоречивый визит в Тайбэй в августе – визит, на который Китай гневно отреагировал проведением беспрецедентных военных учений и запуском ракет над островом.

Это также не помешало действующему спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти встретиться с Цай в начале апреля, когда она планирует проехать транзитом через США в Центральную Америку, в другой поездке, которая, как ожидается, вызовет недовольство Китая.

Кроме того, есть достижения Тайваня в Европе за последние месяцы – прорывы, которые кажутся "дипломатическими" во всем, кроме названия.

Под влиянием неспровоцированного вторжения России в Украину и опасений относительно планов другой автократии относительно демократического Тайваня, разные европейские страны начали действовать так, что можно предположить, что они поддерживают меньшего соседа Китая, даже если Ватикан является его единственным официальным союзником на континенте.

В этом месяце немецкий министр, крупнейшей экономики Европы, стал первым за 26 лет, посетившим Тайвань с визитом, который Берлин назвал усилиями по усилению научно-технического сотрудничества – и который он осуществил, несмотря на протесты Пекина.

В январе тайваньские военные обнародовали информацию об обмене с НАТО, в рамках которого один из подполковников был отправлен на шестимесячную академическую подготовку в международный военный колледж в Италии.

Эксперты отмечают, что Соединенные Штаты остаются единственным величайшим гарантом безопасности острова перед лицом возможного вторжения со стороны Китая, и что США ежегодно поставляют оружие на Тайвань – и то, и другое они делают без "официальных" дипломатических отношений.

Они также указывают на то, что страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) быстро выразили обеспокоенность после военных учений Китая после визита Пелоси.

Роль Тайваня как мирового лидера в поставке полупроводниковых микросхем, необходимых для питания всего – от ноутбуков до самого современного вооружения, – также делает его важным торговым партнером для многих западных демократий.

Одна из тайваньских компаний, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, является одним из самых ценных предприятий Азии и производит 90% сверхсовременных микросхем в мире, согласно отраслевым оценкам, на которые ссылается агентство Reuters.

Они говорят, что такие проявления поддержки со стороны "неофициальных отношений" Тайваня гораздо важнее безопасности и экономики острова, чем его официальные альянсы с меньшими странами.

Становление отдельной идентичности

Борьба между Китаем и Тайванем берет свое начало с конца гражданской войны в Китае. Китайское националистическое правительство – или Гоминьдан – сбежало на Тайвань после поражения от коммунистов Мао Цзэдуна в 1949 году.

Создав правительство на острове всего четыре года назад, оно продолжало называть себя Китайской Республикой на Тайване и на протяжении десятилетий утверждало, что является законным представителем не только Тайваня, но и материкового Китая. Тем временем коммунистические власти на материковой части Китая создали Китайскую Народную Республику и также заявили, что являются законным представителем обеих сторон Тайваньского пролива.

Тайвань как Китайская Республика был представлен в Организации Объединенных Наций до 1971 г., когда Генеральная Ассамблея приняла резолюцию о признании коммунистического режима в Пекине "единственным законным представителем Китая в Организации Объединенных Наций". Соединенные Штаты переключили свое признание на Пекин в 1979 году, и большинство стран – многие из них под давлением Пекина – последовали этому примеру.

Но с момента перехода Тайваня к демократии в 1990-х годах остров уменьшил свои территориальные претензии к материковому Китаю. Цай, нынешний президент, заявил, что будущее Тайваня может решать только его народ.

Де-факто независимость

Но хотя экономика и безопасность Тайваня не зависят от его официальных союзников, эксперты и законодатели говорят, что официальные отношения все еще ценны – в известной степени.

"(Это помогает) взорвать законные претензии Пекина на суверенитет над Тайванем", - сказал Джей Майкл Коул, старший советник базирующегося в Тайбее Международного республиканского института.

По его словам, эти страны также помогают обеспечить голос Тайваня в международном сообществе. Например, в октябре прошлого года 10 дипломатических союзников Тайваня подписали письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с критикой исключения Тайваня из ООН.

Но Коул отметил, что все эти союзники были "небольшими и не особо влиятельными".

"Они имеют право голоса на Генеральной Ассамблее ООН, но их количества недостаточно, чтобы повлиять на других, часто голосующих в пользу Пекина", - сказал он.

Ван Тинг-ю, депутат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня, сказал, что основная проблема состоит в том, что Пекин пытается "разрушить символ суверенитета Тайваня".

"Китай утверждает, что имеет суверенитет над Тайванем, но он не контролирует нас, - сказал Ван. "Мы можем согласиться с тем, что у вас есть дипломатические отношения с Тайванем, а также дипломатические отношения с Китаем. Единственная проблема состоит в том, что Китай замыляет себе глаза, утверждая, что Тайваня не существует.

Долларовая дипломатия

Но этот символ суверенитета становится все дороже для правительства Тайваня из-за кампании давления со стороны Пекина, которую многие эксперты называют "долларовой дипломатией".

Используя огромный рынок Китая и как пряник, и как плеть, Пекину удалось оторвать от себя многие меньшие страны, в то же время наказывая тех, кто отказывается сдвинуться с места.

Когда Соломоновы острова перешли на дипломатическое признание в Пекин в 2019 году, Китай предложил этой тихоокеанской стране 8,5 миллионов долларов США в виде фондов развития, сообщает Reuters.

С другой стороны, Парагвай, крупнейшая страна среди оставшихся дипломатических союзников Тайваня, столкнулся с ограничениями на экспорт сои и говядины в Китай. Его президент Марио Абдо Бенитес в прошлом году открыто призвал Тайвань инвестировать в его страну 1 миллиард долларов, чтобы она могла продолжать противостоять "огромному" давлению, которое оказывается на нее с целью выхода из альянса.

В следующем месяце в Парагвае состоятся президентские выборы и кандидат от оппозиции пообещал разорвать дипломатические отношения с Тайванем в случае своей победы.

Джонни Чанг, депутат от оппозиционной партии Гоминдан и член парламентского комитета по иностранным делам и национальной обороне, заявил, что Тайвань ежегодно тратит около 100 миллионов долларов на инфраструктурную помощь и проекты развития для своих дипломатических союзников.

"Подъем Китая стал очень большим вызовом для нашей дипломатии", - сказал Чан, который был главой Гоминдана в 2020-2021 годах.

Ван, который также является членом Комитета иностранных дел и национальной обороны, добавил, что Тайвань все чаще отказывается от "долларовой дипломатии" Китая, предпочитая подчеркивать общие ценности, такие как демократия.

"Мы используем наши дипломатические ресурсы, чтобы помочь нашим официальным дипломатическим союзникам. Мы предлагаем гуманитарные и учебные программы, которые приносят пользу непосредственно их населению, но мы никогда не обналичиваем офицерам или политикам", - сказал он.

"Мы особенно ценим наше партнерство с нашими союзниками – в таких сферах, как расширение прав и возможностей женщин и профессиональная подготовка, но мы не даем денег правительствам", – добавил он.

Суд общественного мнения

Хотя ценность официальных союзников для Тайваня во многом может быть в значительной степени символической, есть одна сфера, где потеря друзей – даже символическая – может вернуться в Тайбэй боком: это суд общественного мнения.

Когда в январе будущего года граждане Тайваня будут выбирать следующего президента, оппозиционные партии, вероятно, воспользуются каждой потерей дипломатического признания как боеприпасом.

"В середине Тайваня вы увидите, как политические партии используют потерю Тайванем своих дипломатических союзников как способ показать, что любая находящаяся у власти партия является плохой для Тайваня", - говорит политолог Нахман.

"Правительству будет тяжело принимать такие удары как на международном, так и на внутреннем уровне, поскольку они имеют символическое значение для многих людей на Тайване, и многие другие страны также видят в этом признак слабости", - добавил он.

Впрочем, в глазах общественного мнения растущая напористость Китая по отношению к меньшим странам может иметь и обратный эффект.

Ранее в этом месяце уходящий в отставку президент Микронезии - которую Китай пытался завоевать в рамках своего плана заключения пакта безопасности с тихоокеанскими странами - обвинил Китай в участии в "политической войне".

В 13-страничном письме, в котором он выступает за разрыв дипломатических отношений с Пекином, Дэвид Пануэлло утверждает, что Китай готовится к вторжению на Тайвань и прибегает к подкупу, политическому вмешательству и даже "прямым угрозам", чтобы обеспечить нейтралитет Федеративных Штатов Микронезии в случае войны.

Китай отверг содержание письма как "клевета и обвинение".

Чанг, оппозиционный депутат от Гоминдана - партии, которая считается более дружественной Пекину, - сказал, что ключ к уменьшению растущего давления Китая на дипломатическое признание Тайваня заключается в улучшении коммуникации через Тайваньский пролив и уменьшении враждебности.

Он отметил, что во время восьмилетнего правления бывшего президента Ма Инцзю, также выходца из Гоминдана, только одна страна разорвала дипломатические отношения с Тайванем.

"Если вы сможете хорошо управлять отношениями между Пекином и Тайбеем, то это в определенной степени снизит давление долларовой дипломатии", - сказал он. "Если обе стороны смогут достичь какого-то молчаливого понимания… тогда мы избежим такой плохой ситуации".

перевод материала CNN