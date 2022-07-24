Об этом говорится в материале CNN .

По данным телеканала, Федеральное бюро расследований еще со времен президентства Барака Обамы ведет дело о способности оборудования Huawei перехватывать данные американских военных, а также нарушать коммуникации Пентагона, в частности по ядерному арсеналу. По информации источников CNN, расследование было настолько засекречено, что некоторые представители Белого дома и спецслужб США узнали о нем только в 2019 году.

В частности, США признали опасным оборудование Huawei для мобильных сетей на башнях вблизи военных объектов. Пока неизвестно, перехватывала ли компания какие-то секретные данные. Huawei отрицает, что ее оборудование способно работать в диапазоне, предназначенном для военных.

Между тем источники CNN утверждают, что нет никаких сомнений в том, что оборудование Huawei может перехватывать не только коммерческий мобильный трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации. Среди прочего это дает Пекину потенциальный доступ к ядерному арсеналу США.

Бывший старший агент ФБР Джон Лэнкарт заверил CNN, что в начале расследования был связан с коммерческой стороной вопроса. Агенты пытались выяснить, где в США сосредоточено крупнейшее оборудование китайской компании, и искали сделки, не имевшие смысла с точки зрения возврата инвестиций. Однако в ходе расследования ФБР выявило множество проблем в сфере контрразведки.

Huawei находится под американскими санкциями с 2018 года. Госучреждениям запрещено использовать оборудование компании.

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