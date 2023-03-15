Об этом заявило министерство обороны Китая, передает The Guardian.

Военно-морские учения будут проходить в Оманском заливе с сегодняшнего дня и продлятся до 19 марта

Такие мероприятия получили название "Пояс морской безопасности-2023" и помогут "углубить практическое сотрудничество между ВМС стран-участниц", сказали в ведомстве.

Китайское министерство обороны также заявило, что к учениям присоединятся и другие страны, однако их не назвало.