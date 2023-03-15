Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
Китай вместе с Ираном и Россией проведет военно-морские учения с 15 по 19 марта
Об этом заявило министерство обороны Китая, передает The Guardian.
Военно-морские учения будут проходить в Оманском заливе с сегодняшнего дня и продлятся до 19 марта
Такие мероприятия получили название "Пояс морской безопасности-2023" и помогут "углубить практическое сотрудничество между ВМС стран-участниц", сказали в ведомстве.
Китайское министерство обороны также заявило, что к учениям присоединятся и другие страны, однако их не назвало.
- Ранее США и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения.
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