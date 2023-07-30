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Китай развернет "подслушивающие устройства" в Северном Ледовитом океане для отслеживания подлодок США, - СМИ

30 июля, 2023 воскресенье
16:49
Мир

Страны мира пытаются закрепиться в полярном регионе, поскольку глобальное потепление влечет за собой быстрое таяние полярных ледников, радикально меняя окружающую среду. Взаимное недоверие подталкивает ведущие мировые государства к усилению своего гражданского и военного присутствия в Арктике

Об этом заявило издание The EurAsian Times.

"Это сложная ситуация. Милитаризация выросла, но это происходит с обеих сторон - как со стороны Запада, так и со стороны России", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что 10-летняя арктическая стратегия, обнародованная Белым домом в 2022 году, призывает к сдерживанию растущей активности России и Китая в регионе.

Россия не скрывает своей заинтересованности в регионе. С 2013 года Россия обновила и активизировала сотни баз советской эпохи в регионе. В Национальной стратегии США по Арктическому региону отмечается, что Москва "разворачивает новые береговые ракетные системы и системы противовоздушной обороны, модернизированные подлодки, а также увеличивает количество военных учений и тренировочных операций с новым боевым командованием, эквивалентным Арктике".

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Российский военный авантюризм в Украине также усугубил сотрудничество между странами и РФ в регионе. Россия далеко впереди в своих целях сделать Арктику судоходной, в настоящее время у нее 51 ледокол по сравнению с пятью действующими ледоколами США.

Китай также выразил интерес к созданию "Полярного шелкового пути" в регионе. Он удвоил свои инвестиции в регион якобы для того, чтобы сосредоточиться на добыче критически важных полезных ископаемых и расширить свою научную деятельность. Но стратегическая ценность возможности пересекать регион круглый год не утрачена ни для Китая, ни для России.

Последний китайский план подводного акустического моделирования также может быть использован для морской навигации, океанографии, разведки, наблюдения, навигации подводных лодок, противолодочной борьбы, наведения на цель и доставки оружия. Данные из устройств напрямую передаются в командный центр в Китае через спутники.

  • Министерство обороны Японии заявило в субботу, 29 июля, что пять китайских и пять российских военных кораблей прошли через пролив Сойя между Хоккайдо и Сахалином в Охотском море, вероятно, в связи с совместным патрулированием в Тихом океане.
Россия
Китай
США
Военные новости
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