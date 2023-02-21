Китай рассчитывает на Россию как союзника в геополитическом противостоянии с США, - дипломат Климкин
Дипломат Павел Климкин убежден, что Китай рассматривает Россию как главного союзника в геополитическом противостоянии с Западом и США
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
Китай не будет прямо поддерживать Путина. Однако и терять контакты с Россией они не хотят. Китай не хочет терять российский режим, поскольку он им нужен как союзник в геополитическом противостоянии с США. Также Китаю очень нужны ресурсы. После введения эмбарго на российские энергоносители , увеличились поставки нефти в Индию и Китай. И Китай будет покупать еще больше", - пояснил Климкин.
Дипломат подчеркнул, что российские энергоресурсы играют очень важную роль в китайской экономике.
"Китаю не выгоден любой коллапс в России. китайцы боятся дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Ведь для них очень важны российские ресурсы. А в случае дестабилизации РФ они могут остаться ни с чем. В частности, потерять дешевый рынок энергоресурсов и союзника в собственной геополитической игре", - добавил он.
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван I , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Впоследствии Соединенные Штаты предостерегли Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи, ведь это пересечет "красную линию".
- 20 февраля спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США не должны указывать стране, какие у нее должны быть отношения с Россией, и раскритиковал заявление о возможной поставке КНР оружия в РФ .
- А украинский президент Владимир Зеленский заявил о риске мировой войны , если Китай поддержит Россию в войне с Украиной.
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