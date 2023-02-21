Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

Китай не будет прямо поддерживать Путина. Однако и терять контакты с Россией они не хотят. Китай не хочет терять российский режим, поскольку он им нужен как союзник в геополитическом противостоянии с США. Также Китаю очень нужны ресурсы. После введения эмбарго на российские энергоносители , увеличились поставки нефти в Индию и Китай. И Китай будет покупать еще больше", - пояснил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что российские энергоресурсы играют очень важную роль в китайской экономике.

"Китаю не выгоден любой коллапс в России. китайцы боятся дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Ведь для них очень важны российские ресурсы. А в случае дестабилизации РФ они могут остаться ни с чем. В частности, потерять дешевый рынок энергоресурсов и союзника в собственной геополитической игре", - добавил он.