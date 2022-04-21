Китай распространяет российские фейки о войне в Украине и о НАТО, - Госдеп США
Заместитель государственного секретаря Венди Шерман встретилась сегодня в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане и постоянными представителями НАТО
Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.
Венди Шерман, в частности, выразила собеседникам обеспокоенность США поддержкой Китаем российской агрессии.
Эта поддержка заметна в распространении Пекином российской дезинформации о НАТО и российской войне против Украины.
Замглавы Госдепа призвала к "продолжению трансатлантической координации с целью защиты основанного на законах международного правопорядка", - говорится в прессрелизе.
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