Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.



Венди Шерман, в частности, выразила собеседникам обеспокоенность США поддержкой Китаем российской агрессии.



Эта поддержка заметна в распространении Пекином российской дезинформации о НАТО и российской войне против Украины.



Замглавы Госдепа призвала к "продолжению трансатлантической координации с целью защиты основанного на законах международного правопорядка", - говорится в прессрелизе.



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