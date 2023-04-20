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Китай пытался приобрести космические технологии Нидерландов через подставные фирмы, - Reuters

20 апреля, 2023 четверг
06:12
Мир

Китай пытался приобрести оборудование и технологии в космическом секторе Нидерландов в обход ограничений

Об этом сообщает Reuters .

Агентство военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщило, что в 2022 году Китай несколько раз пытался приобрести военные технологии, выходящие за пределы экспортных ограничений. При этом сотрудники агентства обнаружили ряд подставных компаний, которые использовались для этого.

Китай давно настаивает, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против любой формы гонки вооружений в космосе. В то же время Пекин заявляет, что его космическая программа должна помочь защитить национальную безопасность Китая.

  • Российским и китайским ученым запретили участвовать в исследованиях передовых космических технологий, проводимых Институтом космических наук Японского космического института.
Новости
Китай
Нидерланды
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