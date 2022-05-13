Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина всегда будет готова вести переговоры с Путиным. Поскольку капитуляция России также будет обсуждаться на переговорах. Главный вопрос заключается в том, что именно обсуждать. Обсуждать капитуляцию России, как они покинут все оккупированные территории Украины, репарации и контрибуции это один вопрос. Однако, обсуждать какие-то уступки совсем другой вопрос", - пояснила Загребельская.

Загребельская подчеркнула, что поражение Путина в войне против Украины уже признают его союзники, пытающиеся спасти его от разгрома, призывая стороны к переговорам.

"С другой стороны, является проблемой то, что мы много слышим о переговорах. Сейчас мы слышим очень много заявлений о том, что России нужно сохранить лицо. Это очень активно звучит в мировом информационном пространстве. Мы видим достаточно активную позицию Китая по переговорам. Это наталкивает на мнение, что поражение России в войне против Украины стало настолько неизбежным, что все союзники Путина, во главе с Китаем, пытаются спасти его от поражения. В любом случае, нам нужно быть очень бдительными и следить за этими переговорами", - добавила Загребельская. .

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что США грозят Китаю санкциями, если он будет поддерживать Россию.

Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, 26 апреля, что "никто не хочет видеть Третью мировую войну" после комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что риск ядерной войны представляет реальную опасность.

Бывший посол Китая в Украине очень критически оценил вторжение России в Украину, отметив признаки поражения российских войск и угрозу европейской безопасности повестки дня президента Путина относительно восстановления империи.

Украинские эксперты отмечают, что сейчас Китай занимает нейтральную позицию по поводу российской агрессии в Украине, получая экономическую выгоду. Но как только Россия начнет очевидно терпеть поражение, он превратится из партнера в хищника.