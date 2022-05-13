Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины и юрист Агия Загребельская считает, что союзники Путина, во главе с Китаем, пытаются спасти Россию от поражения в войне против Украины
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Украина всегда будет готова вести переговоры с Путиным. Поскольку капитуляция России также будет обсуждаться на переговорах. Главный вопрос заключается в том, что именно обсуждать. Обсуждать капитуляцию России, как они покинут все оккупированные территории Украины, репарации и контрибуции это один вопрос. Однако, обсуждать какие-то уступки совсем другой вопрос", - пояснила Загребельская.
Загребельская подчеркнула, что поражение Путина в войне против Украины уже признают его союзники, пытающиеся спасти его от разгрома, призывая стороны к переговорам.
"С другой стороны, является проблемой то, что мы много слышим о переговорах. Сейчас мы слышим очень много заявлений о том, что России нужно сохранить лицо. Это очень активно звучит в мировом информационном пространстве. Мы видим достаточно активную позицию Китая по переговорам. Это наталкивает на мнение, что поражение России в войне против Украины стало настолько неизбежным, что все союзники Путина, во главе с Китаем, пытаются спасти его от поражения. В любом случае, нам нужно быть очень бдительными и следить за этими переговорами", - добавила Загребельская. .
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