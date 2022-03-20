Китай пытается снять вопросы войны России в Украине с повестки дня G20, - СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда".



"В течение прошлой недели китайские лидеры и дипломаты прилагали совместные усилия, убеждая, что Украина не должна обсуждаться на этом годовом саммите "Группы 20" на Бали, несмотря на серьезность ситуации", - говорится в сообщении.



Китайская сторона и публично, и неформально пытается убедить других членов G20 в том, что встреча является площадкой для дискуссий по экономическим проблемам. К этому также привлекают главу государства в этом году – Индонезию.



Встреча G20 на Бали запланирована на осень.

Издание пишет, что учитывая позиции многих аналитиков уверенности в успехе таких усилий нет.



"Китай настаивает на своей беспристрастности по отношению к украинскому кризису, хотя его отказ критиковать агрессию Москвы и пророссийское освещение ее контролируемых государством СМИ широко воспринимаются как молчаливая поддержка Путина", - указывает близкое правительству китайское издание.



из-за войны в Украине председательствующая на нынешней встрече G20 Индонезия будет чувствовать себя очень некомфортно: с одной стороны, Украина является ключевым поставщиком пшеницы в эту страну, в то время как РФ – оружие.



Напомним, по мнению руководителя экспертной группы Бюро анализа политики, политолога Виктора Бобиренко, Китай не будет оказывать России военную помощь в войне с Украиной, но будет иметь экономические отношения с агрессором.



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