Китай пытается с одной стороны поддерживать Россию, а с другой – выторговать у Украины какие-то преференции для себя, – аналитик Бурковский
Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский отметил, что действия Китая направлены на поддержку России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Китай в нашей войне с Россией стоит на стороне России, об этом было понятно с самого начала. Они не делали заявлений, осуждающих действия России. Все заявления Китая были направлены на то, чтобы скрыть свои симпатии к России и оставаться нейтральными. Но другие действия были направлены на поддержку России. Речь идет об осуждении санкций, введенных США и Европой за агрессию и преступления РФ. Мы и наши союзники видим, что Китай все же поставляет компоненты для российских промышленных предприятий, производящих или ремонтирующих оружие", - подчеркнул Бурковский.
По словам аналитика, у Украины есть несколько проблемных вопросов с Китаем.
"У нас еще до войны сформировалось несколько проблемных вопросов с Китаем. Китай попытается использовать наше затруднительное положение, чтобы склонить нас к определенным решениям в интересах Китая. Это, конечно, "Мотор Сич", который китайцы пытались купить, это соглашение было заблокировано. Также Китай заинтересован в снабжении сырья из Украины - это железная руда, металлургическая продукция и продовольствие. Китайцы будут пытаться с одной стороны поддерживать Россию, а с другой стороны выторговать у нас какие-то преференции для себя", - считает Бурковский.
- Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.
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- 24 октября 2022 года президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в госизмене и коллаборационизме, арестовал суд.
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- 26 октября авиационный эксперт Богдан Долинце заявил , что если бы не "Мотор Сич", то Российская Федерация не наладила бы производство комплектующих для вертолетов, уничтожающих украинскую критическую инфраструктуру.
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- 7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны .
- В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".
- 18 марта бывшего руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья. Ранее его задержали по подозрению в госизмене.
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