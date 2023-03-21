Об этом сообщает в Медиацентре руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

"Мы видим усилия китайской стороны привлечь украинскую сторону к так называемым мирным переговорам. Это было видно и по риторике китайских лидеров до самого визита, и во время самого визита. Кроме того, некоторые признаки, оказывавшиеся, можно сказать, давление на украинскую дипломатию – китайская сторона пыталась выяснить, насколько Украина готова к этим переговорам", – сказал Пойта.

Эксперт подчеркнул, что попытка Китая выяснить готовность Украины к так называемым мирным переговорам с Россией происходила и на экспертном уровне.

"Несколько дней назад мы провели дискуссии с китайскими экспертами, прямо аффилированными с китайским правительством, в том числе и с министерством иностранных дел, министерством обороны. И мы видели очень четкую попытку Китая выяснить, готова ли Украина к мирным переговорам на условиях РФ, без вывода российских войск с территории Украины. Они пытались убедить нас в том, что это необходимо", – подчеркнул руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пойта добавил, что никакие аргументы не действовали на китайскую сторону.