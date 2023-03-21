Китай пытается привлечь Украину к мирным переговорам на условиях РФ и не воспринимает никаких аргументов, - военный эксперт
Китайская сторона пыталась выяснить, насколько Украина готова к так называемым мирным переговорам на условиях РФ и убедить в их необходимости
Об этом сообщает в Медиацентре руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.
"Мы видим усилия китайской стороны привлечь украинскую сторону к так называемым мирным переговорам. Это было видно и по риторике китайских лидеров до самого визита, и во время самого визита. Кроме того, некоторые признаки, оказывавшиеся, можно сказать, давление на украинскую дипломатию – китайская сторона пыталась выяснить, насколько Украина готова к этим переговорам", – сказал Пойта.
Эксперт подчеркнул, что попытка Китая выяснить готовность Украины к так называемым мирным переговорам с Россией происходила и на экспертном уровне.
"Несколько дней назад мы провели дискуссии с китайскими экспертами, прямо аффилированными с китайским правительством, в том числе и с министерством иностранных дел, министерством обороны. И мы видели очень четкую попытку Китая выяснить, готова ли Украина к мирным переговорам на условиях РФ, без вывода российских войск с территории Украины. Они пытались убедить нас в том, что это необходимо", – подчеркнул руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона.
Пойта добавил, что никакие аргументы не действовали на китайскую сторону.
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