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Китай пытается привлечь Украину к мирным переговорам на условиях РФ и не воспринимает никаких аргументов, - военный эксперт

21 мартa, 2023 вторник
19:05
Мир китай

Китайская сторона пыталась выяснить, насколько Украина готова к так называемым мирным переговорам на условиях РФ и убедить в их необходимости

Об этом сообщает в Медиацентре руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

"Мы видим усилия китайской стороны привлечь украинскую сторону к так называемым мирным переговорам. Это было видно и по риторике китайских лидеров до самого визита, и во время самого визита. Кроме того, некоторые признаки, оказывавшиеся, можно сказать, давление на украинскую дипломатию – китайская сторона пыталась выяснить, насколько Украина готова к этим переговорам", – сказал Пойта.

Эксперт подчеркнул, что попытка Китая выяснить готовность Украины к так называемым мирным переговорам с Россией происходила и на экспертном уровне.

"Несколько дней назад мы провели дискуссии с китайскими экспертами, прямо аффилированными с китайским правительством, в том числе и с министерством иностранных дел, министерством обороны. И мы видели очень четкую попытку Китая выяснить, готова ли Украина к мирным переговорам на условиях РФ, без вывода российских войск с территории Украины. Они пытались убедить нас в том, что это необходимо", – подчеркнул руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пойта добавил, что никакие аргументы не действовали на китайскую сторону.

  • В понедельник, 20 марта, в Москве состоялась неофициальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
  • Во вторник, 21 марта, в Кремле началась официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Китая СИ Цзиньпина, в ходе которой обсуждалось экономическое сотрудничество между странами.
  • Дипломат, министр иностранных дел в 2007-2009 гг., руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что Китаю нужно максимально быстро достичь уровня ядерного потенциала США и России.
  • Дипломат Валерий Чалый отметил, что Китай интересует увеличение своего ядерного потенциала.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не имеет признаков поставки Китаем летального оружия для РФ, однако Россия обращалась с этой просьбой.
Украина
Россия
Китай
война с Россией
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