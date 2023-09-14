Китай просит крупные банки замедлить и скорректировать покупки долларов, - Reuters
Центральный банк Китая попросил некоторые из крупнейших кредиторов страны воздержаться от немедленного выравнивания своих валютных позиций на рынке и держать открытые позиции в течение некоторого времени, чтобы снизить давление на обесценивание юаня
Об этом информирует Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных по этому вопросу.
В рамках неофициального "руководства окном" банки получили указание не менять свои позиции на валютных рынках после каких-либо продаж доллара США клиентам, пока их позиция по спотовому валютному курсу не достигнет определенного уровня.
Большинство банков имеют право иметь чистую короткую или длинную валютную позицию на спотовых рынках доллар - юань в установленных пределах. Это фактически означает, что часть крупных покупок доллара компаниями будет задержана банками и будет оставаться на их счетах в течение некоторого времени, таким образом частично уменьшая давление на снижение юаня.
Источники рассказали, что данная директива была дана на заседании, которое Народный банк Китая (НБК) провел с несколькими коммерческими банками в начале этой недели.
Сообщается, что банки также были проинформированы, что компаниям, которым нужно приобрести 50 миллионов долларов или больше, потребуется получить разрешение от центрального банка.
Китайский юань потерял более 5% к доллару в этом году и торгуется за 7,2735 доллара в четверг, став одной из самых слабых валют Азии на 2023 год.
- Напомним, цены на нефть ослабли 7 сентября из-за опасения по поводу спроса по причине сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.
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