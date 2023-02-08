Об этом и не только мировые СМИ писали 7 февраля:

The New York Times:

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил в парламенте Великобритании и имел аудиенцию у короля Чарльза III во время визита к ключевому союзнику во время войны. Вместе с благодарностью Великобритании украинский президент повторяет просьбы относительно самолетов: "Боевые самолеты для Украины - крылья для свободы". В медиа называют визит Зеленского неожиданным, поскольку о нем сообщили всего за несколько часов до встреч.

Издание публикует информацию от международной группы под руководством Нидерландов о том, что существуют "убедительные признаки" того, что президент Владимир Путин поставил зенитно-ракетную систему, которую поддерживаемые Россией сепаратисты использовали для сбивания самолета Malaysia Airlines над Восточной Украиной в 2014 году. Однако команда заявила, что приостановила свое уголовное расследование из-за недостаточного количества доказательств и привилегий иммунитета, препятствующих новому судебному обвинению в крушении рейса MH17. Вместе с тем в любом случае президентский иммунитет защищает Путина от уголовного преследования в соответствии с нидерландским законодательством.

The Washington Post:

WP также акцентирует свое внимание на призыве Зеленского о предоставлении Украине военных самолетов: "Я буду покидать парламент сегодня, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты", – цитирует издание украинского президента. Между тем пресс-секретарь Сунака сказал, что премьер-министр попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, "какие самолеты мы могли бы предоставить, но понятно, что это долгосрочное решение, а не краткосрочная возможность".

Еще один материал посвящен не только событиям в парламенте Великобритании, но, прежде всего, встрече с королем Чарльзом III, ведь Зеленский стал первым украинским президентом, который имел аудиенцию у британского монарха. Между тем, как отмечают журналисты, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Вашингтоне для встречи с чиновниками национальной безопасности в администрации Байдена, чтобы обсудить оборонную помощь Украине.

Медиа тоже не обходит информацию о новых данных по расследованию крушения рейса MH17. Путин причастен к сбиванию самолета, пишут они, однако доказательства по этому поводу не имеют достаточной конкретики. На пресс-конференции в Гааге в среду JIT заявила, что их выводы по поводу роли Путина основываются на записанных телефонных разговорах, в которых российские официальные лица сказали, что решение о предоставлении военной поддержки сепаратистам может быть принято только президентом России. "Есть конкретная информация о том, что запрос сепаратистов был представлен президенту и этот запрос был удовлетворен", - цитируют в СМИ следователей.

The Guardian:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с Зеленским предложил тренировать украинских пилотов. "Обучение обеспечит пилотам возможность руководить сложными истребителями стандартов НАТО в будущем. В рамках этих долгосрочных инвестиций Великобритания будет сотрудничать с Украиной и международными союзниками для координации коллективной поддержки для удовлетворения оборонных потребностей Украины", – подчеркнул Сунак.

Борис Джонсон убежден , что Великобритания должна прислать Украине часть своих самолетов Typhoon уже сейчас. Он отметил, что у страны есть реактивные самолеты, которые она может прислать, и что это стоит сделать уже. "У нас более 100 реактивных самолетов Typhoon. У нас более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любого из этих предметов – развернуть его сейчас для защиты украинцев – не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем собственную долгосрочную безопасность", – говорит Джонсон.

Политико:

Внимание издания приковано к неожиданному визиту Зеленского в Лондон, к его встречам с Сунаком и королем Чарльзом. Этот визит является вторым случаем, когда президент Украины покидает свою страну после вторжения России, отмечают в Politico. Впоследствии Сунак объявил о новых учениях для украинских военных в дополнение к тем, что уже проходят и которые посетил во время визита президент Украины.

Посол Китая в ЕС Фу Конг заявляет , что ЕС следует отказаться от призывов к полной победе Украины. Дескать, следует садиться за стол переговоров, иначе это приведет к еще большей эскалации.

Россия пригласила на совбез ООН Роджера Уотерса, сооснователя Pink Floyd, известного своей неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны. Он должен быть докладчиком на сессии Совета Безопасности ООН, посвященной войне в Украине. Однако действительно ли он выступит, пока неизвестно.

Politico также пишут , что Великобритания может направить в Украину истребители в долгосрочной перспективе после просьбы Зеленского. Между тем, следующей остановкой украинского президента в поездке станет Франция и встреча с президентом Макроном.

Издание подхватывает тему MH17 и прямой причастности Путина к катастрофе. Однако ни Путин, ни другие российские чиновники не будут подвергнуты уголовному расследованию, поскольку имеющихся выводов и доказательств недостаточно.

CNN:

Как и остальные зарубежные издания, медиа держит внимание на поездке Зеленского и запросе военных самолетов, акцентируя на передаче спикеру палаты общин шлема украинского летчика-истребителя с надписью и на его месседже.

BBC:

Британские журналисты публикуют репортаж об атаках россиян на Бахмут и об ожесточенных боях за каждый украинский дом. Они пишут о жизни города вместе с комментариями военных: "Тяжело, но мы здесь остаемся и будем защищать Бахмут и территорию вокруг него, насколько сможем", – говорит один из защитников. Электроснабжение и водоснабжение давно отсутствуют, как и большинство жителей. Но некоторые семьи остались здесь с детьми. Юлия с 7-летней дочерью Анной остаются: "Мы считаем, что в Украине нигде не безопасно, и у нас нет возможности уехать за границу".

Издание сообщает о том, что в Украине был застрелен известный российский националист Игорь Мангушев. Он командовал отрядом по борьбе с беспилотниками в оккупированном Луганске, но также являлся одним из основателей группы наемников, которая воевала против украинских войск в 2014 году. Предварительно известно, что его застрелили на блокпосте в одном из оккупированных городов.

Gazeta Wyborcza:

Когда Брюссель планирует вступление Украины, реальны ли три года, о которых говорит Киев, анализируют в "Выборчей". Украина стремится формально начать переговоры о вступлении до конца этого года. ЕС пока не готов к такому ускорению, однако к осени мнение может измениться.

Издание также акцентирует внимание на просьбе Зеленского относительно военных самолетов и пишет о деталях поездки в Великобританию, иллюстрируя материал фотографией передачи шлема украинского летчика-истребителя с надписью.