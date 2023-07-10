Китай призвал США к "практическим действиям" по санкциям
Китай призвал США принять "практические меры" в ответ на "серьезные беспокойства" в отношении санкций против китайских фирм
Об этом стало известно после того, как министр финансов США Джанет Йеллен завершила более 10-часовые встречи с чиновниками в Пекине, передает Reuters.
Китай согласился поддерживать обмены и коммуникацию на высоком уровне на всех уровнях в экономической сфере, говорится в заявлении министерства финансов Китая.
Но, отмечается, что Китай также "требует" от США "прекратить подавление китайских предприятий, снять запреты на продукцию, связанную с Синьцзяном, и сделать конкретные ответные шаги на основные беспокойства Китая в экономических отношениях между двумя странами", - сказано в заявлении министерства.
- Министр финансов США Джанет Йеллен 6 июля прибыла с официальным четырехдневным визитом в Китай для налаживания связей между экономиками стран.
- 9 июля стало известно, что министерство финансов США обезопасило Китай от предоставления России материальной поддержки в войне против Украины и помощи в уклонении от санкций.
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