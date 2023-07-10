Китай призвал США к "практическим действиям" по санкциям

Об этом стало известно после того, как министр финансов США Джанет Йеллен завершила более 10-часовые встречи с чиновниками в Пекине, передает Reuters.

Китай согласился поддерживать обмены и коммуникацию на высоком уровне на всех уровнях в экономической сфере, говорится в заявлении министерства финансов Китая.

Но, отмечается, что Китай также "требует" от США "прекратить подавление китайских предприятий, снять запреты на продукцию, связанную с Синьцзяном, и сделать конкретные ответные шаги на основные беспокойства Китая в экономических отношениях между двумя странами", - сказано в заявлении министерства.