Китай призвал мир способствовать открытию "зеленых коридоров" для экспорта украинского зерна

Об этом он сказал в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает CGTN.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно способствовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины", - отметил Ван И.

Так что Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Он отметил, что "Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".

Также министр иностранных дел Китая призвал прекратить огонь на территории Украины.

В Венгрии заявили о готовности помочь в экспорте украинского зерна.

Накануне The Times сообщала, что, по ее данным, Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправления военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Однако британские власти заявили, что не рассматривают возможности отправления боевых кораблей в Черное море для содействия выходу судов с зерном из Одессы.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли у Украины.

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