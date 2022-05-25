Китай призвал мир способствовать открытию "зеленых коридоров" для экспорта украинского зерна
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить огонь на территории Украины и высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна
Об этом он сказал в ходе переговоров в формате видеоконференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает CGTN.
"В сложившейся ситуации международное сообщество должно способствовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины", - отметил Ван И.
Так что Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.
Он отметил, что "Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".
Также министр иностранных дел Китая призвал прекратить огонь на территории Украины.
- В Венгрии заявили о готовности помочь в экспорте украинского зерна.
- Накануне The Times сообщала, что, по ее данным, Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправления военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно. Однако британские власти заявили, что не рассматривают возможности отправления боевых кораблей в Черное море для содействия выходу судов с зерном из Одессы.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли у Украины.
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